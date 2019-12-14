مصرع شخص وإصابة خمسة جرّاء رياح عاتية في فرنسا









اسماء السيد - بوردو: لقي رجل مصرعه وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح، وتمّ إجلاء حوالى 600 شخص في جنوب غرب فرنسا بسبب رياح عاتية ضربت ليل الخميس-الجمعة الساحل المطلّ على المحيط الأطلسي ومناطق داخلية، بحسب ما أعلنت السلطات.

قالت فرق الإطفاء إنّ سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عامًا لقي مصرعه ظهر الجمعة على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية.

أضافت فرق الإطفاء إنّ خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم، في حين عمدت السلطات في "إجراء احترازي" إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع متعرجات نهرية على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات صباح السبت.

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وفي قرية بيريوراد شاهد مصور في وكالة فرانس برس السيول وقد اجتاحت عددًا من المنازل. دعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغاء هذه الفعاليات.

ليل الخميس الجمعة، حين كانت ذروة الأحوال الجوية السيئة، انقطع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل في هذه المناطق.

وفي المجمل، وضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرّضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم/ساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.