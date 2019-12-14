شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إسكان البرلمان" يطالب بجدول زمنى للانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة فى صيانة وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، خاصة المتهالكة، وفقا لجدول زمنى.

وأوضح المغازى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير من كل أعضاء البرلمان، لأنها تتعلق بواحد من أبرز القطاعات الخدمية على الإطلاق، ولهذا تحرص اللجنة على مناقشة كل ما يتعلق بالملف فى حضور الجهات التنفيذية للخروج بتوصيات ملزمة تهدف جميعها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة سبق وأن طالبت الوزارة باستعراض خطتها حول إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب على مستوى الجمهورية خاصة المتهالكة، متسائلا: هل هناك حصر بكل الشبكات القديمة التى يجب تطويرها؟، وما نسبة الفاقد من مياه الشرب النظيف نتيجة هذه التهالك، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من أعمال التطوير، والجدول الزمنى، مع ضرورة مراعاة الأكثر خطورة حتى لا تقع كارثة ينتج عنها تأثر المواطنين ومزيد من الاعتمادات فعادة هذه الشبكات لطبيعتها مرة أخرى.