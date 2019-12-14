شكرا لقرائتكم خبر عن حزب كردى تركى يكشف انتهاكات أردوغان: اعتقال 16 ألفا من أعضاء حزبنا بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى يعد تقريرًا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أعضاؤه، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، وتعيين وصاة بدلا منهم.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن تقرير حزب الشعوب الديمقراطي حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019"، سلط فيه الضوء على اعتقال السلطات التركية لنحو 16 ألفًا من أعضائه وناخبيه، منذ عام 2015 وحتى الآن.

وتابعت صحيفة زمان: "حسب البيانات المذكورة فى التقرير فقد شملت عمليات الاحتجاز 15 ألفًا و530 من التابعين للحزب، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 6 آلاف، من بينهم 750 من الأعضاء بالحزب والقيادات، مؤكدا أن تركيا تستقبل عام 2020 وسط تجاهل تام لحقوق الإنسان، من خلال الانتهاكات التي بدأت فيعام 2015 وتزداد حدة يومًا بعد يوم".

الصحيفة التركية المعارضة لفتت إلى أن عام 2019 فقط شهد إلقاء القبض على ألف و674 عضوًا وقياديًا في الحزب على الأقل، وصدرت مذكرات اعتقال فى حق 200 منهم.