السودان.. النطق بالحكم في محاكمة البشير بتهمة الفساد اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):
يتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير اليوم السبت حكمها في قضية الفساد المرفوعة ضده.
وكانت المحكمة في العاصمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.
وبعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 11 أبريل، عثر بحوزة البشير على مباله ضخمة من العملة المحلية والعملات الأجنبية، وغيرها من الأصول بدون تفويض قانوني.
وعلى الرغم من اعترافه بتلقي 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد البشير براءته من التهم الموجهة إليه.
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