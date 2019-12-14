الأرجنتين تمنح حق اللجوء لنائب رئيس بوليفيا السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة أن نائب رئيس بوليفيا السابق الفارو جارسيا لينيرا انضم إلى الرئيس السابق إيفو موراليس في الأرجنتين.

وأفادت صحيفة "كلارين" اليومية بأن مسؤولا بارزا بوزارة الخارجية الأرجنتينية استقبل لينيرا، الذي وصل إلى بوينس آيرس مساء الخميس بصحبة زوجته وابنته.

وقالت الوزارة يوم الخميس إن موراليس و"أربعة أعضاء سابقين آخرين في حكومته" مُنحوا حق اللجوء.

وقالت الوزارة في بيان "سيحصل من منحوا حق اللجوء على وضع لاجئ دائم".

وصرح وزير الخارجية الأرجنتيني فيليب سولا لمحطة "تي إن" أن موراليس، الذي وصل يوم الخميس مع وزيرة الصحة السابقة جابريلا مونتانو، "جاء ليستقر".

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز، الذي أدى اليمين يوم الثلاثاء الماضي، قد عرض سابقا منح موراليس حق اللجوء السياسي.

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وكان زعيم بوليفا السابق قد توجه إلى المكسيك يوم 12 نوفمبر الماضي بعد احتجاجات عمت أنحاء البلاد ضد مزاعم بتزوير انتخابي أجبرته على الاستقالة.

ومنحت المكسيك حق اللجوء لموراليس إلا أن تقارير تتكهن بأنه يفضل أن يكون في الأرجنتين لكي يكون أقرب إلى بوليفيا ويواصل الاتصالات مع حزبه اليساري "ماس".

وسافر موراليس إلى بوينس آيرس قادما من كوبا، حيث خضع هناك لعملية فحص طبي. وكان نجلاه قد وصلا إلى الأرجنتين قبل ثلاثة أسابيع.

وكان موراليس قد أعلن في 20 أكتوبر فوزه بفترة رئاسية رابعة، لكن مزاعم التزوير أطلقت في البلاد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وأدت استقالة موراليس إلى تولي نائبة رئيس مجلس الشيوخ جنين أنيز السلطة في بوليفيا وتشكيل حكومة مؤقتة محافظة. وتتولى حكومات يسارية أو من يسار الوسط الحكم في الأرجنتين والمكسيك وكوبا.

وقال سولا إن الحكومة الجديدة في الأرجنتين لا تعترف بالحكومة المؤقتة في بوليفيا وتأمل في أن تجرى انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الأرجنتين تتوقع ألا يدلي موراليس بأي آراء سياسية خلال فترة بقائه في البلاد.