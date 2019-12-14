بسلالم خشبية..شجاعة أهالي تنقذ 6 أطفال من الموت حرقًا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لم يتوان أهالي منطقة شارع إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في كفر الشيخ، الجمعة، عن إنقاذ أطفال من الموت حرقًا إثر نشوب حريق في غرفة بالطابق الثاني، أمتدت إلى غرفة الطابق الأعلى في منزل بعطفة الجماجموني بمدينة دسوق.

التفاصيل عندما تلقى المقدم شريف عبود، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، إشارة من شرطة النجدة باستغاثة أهالي بمنطقة شارع إبراهيم الدسوقي، دائرة القسم، بنشوب حريق بغرفة بالطابق الثاني، ووجود أطفال بداخلها، وأمتدت النيران إلى غسيل الطابق الأعلى، ويوجد به أطفالًا وأمهم معهم، والأطفال يستغيثون بعد محاصرتهم.

أنتقل مأمور قسم شرطة بندر دسوق، رفقة النقيبين، فهمي الخطيب، وأحمد حفظ الله، معاونا مباحث القسم، وأحمد عيسى، نائب رئيس مجلس مدينة دسوق، وعلاء البرقوقي، مسئول المتابعة الميدانية بمجلس مدينة دسوق، وأشرف داود، رئيس حي شمال، وسيارتي من الحماية المدنية، إلى موقع الحادث محل البلاغ، وجرى فصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي، عن المكان.

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وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، ملك "ر.ع"، سباك، ومؤجر غرفه، وسبب الحريق ماس كهربائي بفيشة التلفاز، فيما أسفر الحريق عن اختناق شخصين، نتيجة استنشاقهما الأدخنة الناتجة عن الحريق، وجرى نقلهما إلى مستشفى دسوق العام لتلقيهما العلاج اللازم، وخرجا منه بعد تمثلهما للشفاء.

وأكد شهود عيان لـ"الخليج 365"، أنهم فوجئوا بصراخ وأستغاثة 3 أطفال كانوا بمفردهم أثناء وقوفهم بشرفة غرفة يقيمون فيها، وتبين أن حريق شب داخل الغرفة، ولحظة محاولتهم إيجاد وسيلة لأنقاذ الأطفال كانت النيران المشتعلة أمتدت إلى الطابق الأعلى وشبت في الغسيل ما أدى إلى إطلاق 3 أطفال أخرين وأمهم لأستغاثات إنقاذهم.

وقال شهود العيان إن أهالي منطقة شارع إبراهيم الدسوقي، استعانوا بسلالم خشبية، وصعدوا الطابقين، وتمكنوا من إنقاذ الأطفال الستة وسيدة، من الموت حرقًا أثناء اشتعال النيران.

حًرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.