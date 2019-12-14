أمطار رعدية تصل لسيول بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة على مختلف أنحاء البلاد، خلال أيام السبت، والأحد، والاثنين.

وتوقع الخبراء، أن يشهد السبت نشاطًا للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.

ويسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة السبت:

- السواحل الشمالية الغربية 19 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 14

- الوجه البحري والقاهرة 19 12

- جنوب سيناء والغردقة 23 15

- شمال الصعيد 20 09

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 12

الأحد

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

- السواحل الشمالية الغربية 18 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

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- الوجه البحري والقاهرة 17 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 15

- شمال الصعيد 19 11

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

الاثنين

تعود درحات الحرارة إلى معدلاتها، وتهدأ الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

ويسود الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتنشط رياح معتدلة على خليج السويس والبحر الأحمر .

وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

- السواحل الشمالية الغربية 18 14

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 13

- الوجه البحري والقاهرة 17 11

- جنوب سيناء والغردقة 23 14

- شمال الصعيد 19 10​

- جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12