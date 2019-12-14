السودانيون يترقبون النطق بالحكم في قضية البشير

تسود حالة من الترقب الواسع في الشارع السوداني، للنطق بالحكم في قضية الرئيس المعزول عمر البشير، والمقرر لها اليوم السبت.



وخضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحددت محكمة المعزول الخاصة التي تنعقد في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، اليوم السبت للنطق بالحكم في هذه القضية بعد أن استمعت إلى كل الأطراف والشهود ومرافعات محامي الاتهام والدفاع.

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وأشارت مصادر عدلية لـ"العين الإخبارية" إلى أنه سيتم فرض إجراءات أمنية مشددة على مقر المحكمة، وذلك تحسبا لدعوات إخوانية لإثارة الفوضى.

وخضع البشير منتصف الأسبوع الماضي للتحقيق في نيابة الخرطوم شمال بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989 الذي حمله رئيسا للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.

وأمس الجمعة، طالب الجيش السوداني، المواطنين السودانيين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات، تزامناً مع دعوات إخوانية للتظاهر السبت.

وتعهدت القوات المسلحة في السودان، في بيان لها، بحماية مكتسبات الشعب السوداني وثورته المجيدة في ذكراها الأولى، كما ترحمت على أرواح الشهداء من العسكريين والمدنيين، مؤكدة في الوقت نفسه، مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة.