رئيسة وزراء فنلندا: سأعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب فنحن أقوى معا

لفتت ​رئيس وزراء فنلندا​ الشابة، ​سانا مارين​ إلى انه "لا أشعر بأني مثل أعلى. ربما أكون كذلك بالنسبة للبعض لكننا جميعا بشر. ما يهم هو القضايا وليس من هم وراء القضايا التي نعمل جميعا عليها. أعتقد أن كل واحد مهم".

وأشارت مارين إلى انها اهتمت بتغير المناخ وخالجها شعور "بأن الجيل الأكبر لا يوليه الاهتمام الكافي". وقالت إن السر وراء نجاحها هو العمل الجاد.

وأكدت مارين التي سترأس ​حكومة​ بها 13 وزيرة من بين وزراء مجموعهم 19 وزيرا إنها ستعمل مع الحلفاء الأوروبيين عن قرب. وقالت "نحن أقوى معا. ما من أحد منا يمكنه إيجاد الحلول وحده. أعتقد أن لدينا منصة وعلينا استخدامها".