أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أنه خلال قمة "نورماندي" كان هناك بعض المحاولات لتغير نمط الحديث، ولكن بغض النظر المحادثات كانت ناجحة.
ولفت بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد الى انه " كان هناك محاولات، لكن الحديث كان حديث عمل".
هذا واستضافت العاصمة الفرنسية باريس، قبل أيام، قمة "رباعية النورماندي" لبحث سبل تسوية النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا بعد قرابة خمس سنوات من الصراع بين موسكو وكييف.
وبحث الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في قصر الإليزيه يوم الإثنين الماضي في "صيغة نورماندي"، آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية: قمة نورماندي شهدت محادثات ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.