المتحدث باسم الرئاسة الروسية: قمة نورماندي شهدت محادثات ناجحة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ أنه خلال قمة "نورماندي" كان هناك بعض المحاولات لتغير نمط الحديث، ولكن بغض النظر المحادثات كانت ناجحة.

ولفت بيسكوف ردا على سؤال بهذا الصدد الى انه " كان هناك محاولات، لكن الحديث كان حديث عمل".

هذا واستضافت العاصمة الفرنسية ​باريس​، قبل أيام، قمة "​رباعية النورماندي​" لبحث سبل تسوية النزاع في جنوب شرقي ​أوكرانيا​ بعد قرابة خمس سنوات من الصراع بين ​موسكو​ وكييف.

وبحث الرؤساء الروسي ​فلاديمير بوتين​، والأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، والفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ في قصر الإليزيه يوم الإثنين الماضي في "صيغة نورماندي"، آفاق تسوية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، المستمر منذ عام 2014.