ميركل: لا داع لرفع العقوبات عن روسيا

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه برغم إحراز تقدم في قضية حل الصراع في منطقة دونباس بأوكرانيا لكن لا يوجد داع حاليا لرفع العقوبات عن روسيا.
ولفتت خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى انها أوضحت للمشاركين في القمة الأوروبية نتائج لقاء "نورماندي 4" حول الصراع في شرق أوكرانيا، والذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من كانون الأول الحالي.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا الخميس في بروكسل على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر قادمة، أي حتى تموز 2020.
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