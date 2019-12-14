القوات اليمنية: الحوثيون منعوا دخول مساعدات الصليب الأحمر إلى الدريهمي

ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات اليمنية المشتركة، أن "الحوثيين منعوا فريق الصليب الأحمر من الدخول إلى مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، واللقاء بالمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات وتتخذهم دروعا بشرية".
وأضاف: "الحوثيين استولوا على المساعدات الاغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين في الدريهمي"، مشيرا الى أن "منع الحوثيين الفريق من الدخول يأتي بعد تسهيل التحالف العربي والقوات المشتركة، مرور القافلة بحسب الاتفاق مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر"، معتبرا أن "تخلف الحوثيين عن الاتفاق جاء خشية انكشاف حقيقة اجرامها بحق 80 مدنيا تحتجزهم لاتخاذهم دروعا بشرية والتمترس بهم".
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