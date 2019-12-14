القوات اليمنية: الحوثيون منعوا دخول مساعدات الصليب الأحمر إلى الدريهمي

ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن ​القوات اليمنية​ المشتركة، أن "​الحوثيين​ منعوا فريق ​الصليب الأحمر​ من الدخول إلى مدينة ​الدريهمي​ جنوب ​الحديدة​، واللقاء بالمدنيين الذين تحاصرهم المليشيات وتتخذهم دروعا بشرية".

وأضاف: "الحوثيين استولوا على المساعدات الاغاثية التي كان ينوي فريق الصليب الأحمر تقديمها للمدنيين في الدريهمي"، مشيرا الى أن "منع الحوثيين الفريق من الدخول يأتي بعد تسهيل ​التحالف العربي​ والقوات المشتركة، مرور القافلة بحسب الاتفاق مع ​الأمم المتحدة​ والصليب الأحمر"، معتبرا أن "تخلف الحوثيين عن الاتفاق جاء خشية انكشاف حقيقة اجرامها بحق 80 مدنيا تحتجزهم لاتخاذهم دروعا بشرية والتمترس بهم".