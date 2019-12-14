وهاب: العودة الى نغمة قطع الطرق مرفوضة بالكامل

شدد الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "العودة الى نغمة ​قطع الطرق​ مرفوضة بالكامل وقد تسبب مشاكل عديدة كما تشكل إعتداءً على هيبة ​الجيش​ وتمارسها قوى ميليشياويه لا علاقة لها بالحراك".

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