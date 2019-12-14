مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء قتل المتظاهرين بالعراق

السبت 14 ديسمبر 2019

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، السبت، عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في العراق وسط زيادة الخسائر في أرواح المتظاهرين العزل وتشويههم واعتقالاتهم التعسفية.



وطالب أعضاء مجلس الأمن، في بيان، النظام العراقي بالسماح للمتظاهرين بالتعبير عن آرائهم وحقهم في التجمع السلمي، كما شددوا على أهمية إجراء السلطات العراقية تحقيقات شفافة على وجه السرعة في أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وأكد مجلس الأمن أن التقارير الواردة من العراق تفيد بتعرض المتظاهرين السلميين لأعمال قتل وتشويه واغتيالات خارج نطاق القانون على أيدي جماعات مسلحة.

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ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى أقصى درجات ضبط النفس وحثوا الجميع على الامتناع عن العنف أو تدمير البنية التحتية الحيوية، مؤكدين دعمهم استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه.

وسادت حالة من الغضب والتنديد الدولي بأحداث دامية شهدتها منطقة "السنك" وسط العاصمة العراقية بغداد أدت إلى مقتل 24 شخصا بينهم 3 من رجال الشرطة، قرب موقع احتجاج مطلع الشهر الجاري.

وشن مسلحون مجهولون هجوماً على المتظاهرين في بغداد، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك.