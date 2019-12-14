عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بومبيو: سنرد على إيران بحسم إذا أضرت بمصالحنا في العراق

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الجمعة من رد "حاسم" إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للضرر في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.



وقال في بيان "يتعين علينا.. اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأن أي هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية تلحق أضرارا بالأميركيين أو حلفائنا أو مصالحنا فسيتم الرد عليها بشكل حاسم".

وأكد وزير الخارجية الأميركي وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني في مكافحة الفساد والإرهاب، مؤكدا مواصلة استخدام كل الوسائل الممكنة لمواجهة تهديدات حزب الله.

وأضاف بومبيو أن واشنطن فرضت اليوم عقوبات على شخصيتين مهمتين متورطتين بتمويل حزب الله.

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وفي وقت سابق الجمعة، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شخصيات وشركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله.

وأعلنت الوزارة فرضها عقوبات على كل من صالح عاصي، وناظم سعيد أحمد. وقالت إنهما متهمان بغسل الأموال وتمويل مخططات إرهابية، ودعم ميليشيا حزب الله.

وأضافت أن ناظم سعيد أحمد قدم أموالا لأمين عام حزب الله شخصيا، وأنه تاجر ألماس ويعرف بأنه من أكبر ممولي الحزب.

كما كشف موقع الخزانة الأميركية، فرض الوزارة عقوبات على المدعو طوني صعب بتهمة تمويل ميليشيا الحزب.

في السياق ذاته، أعلنت الخزانة فرضها عقوبات على شركات لبنانية متورطة بتمويل ميليشيا حزب الله اللبناني أيضا.