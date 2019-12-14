شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: مليونان و136 ألف تركى يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة فيديو لزعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، يؤكد فيه أن مليونين و136 ألف تركى يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.
وقال زعيم المعارضة التركية خلال الفيديو: "كم شخصًا يتقاضى راتبًا أقل من الحد الأدنى للأجور؟، هل فكرتم أبدا؟.. 2 مليون و136 ألف شخص".
وتابع زعيم المعارضة التركية: "المصدر هو البنك المركزي ليس شخصي أنا، إن هذه الأرقام من بحثهم، 2 مليون و136 ألف شخص يتقاضون راتبًا أقل من الحد الأدنى للأجور.
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