شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: مليونان و136 ألف تركى يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة فيديو لزعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، يؤكد فيه أن مليونين و136 ألف تركى يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وقال زعيم المعارضة التركية خلال الفيديو: "كم شخصًا يتقاضى راتبًا أقل من الحد الأدنى للأجور؟، هل فكرتم أبدا؟.. 2 مليون و136 ألف شخص".







وتابع زعيم المعارضة التركية: "المصدر هو البنك المركزي ليس شخصي أنا، إن هذه الأرقام من بحثهم، 2 مليون و136 ألف شخص يتقاضون راتبًا أقل من الحد الأدنى للأجور.