المحكمة العليا الأمريكية تنظر جهود ترامب لإخفاء سجلاته الضريبية والمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قالت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة إنها ستنظر في طعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخفاء سجلاته الضريبية والمالية عن الكونجرس والمدعى العام لمدينة نيويورك.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات في مارس وتصدر حكمها في يونيو، أثناء حملة ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة في نوفمبر المقبل.
وقال مستشار الرئيس جاي سيكولو في بيان "نحن سعداء أن المحكمة العليا وافقت على مراجعة القضايا الثلاث العالقة الخاصة بالرئيس".
وأضاف"هذه القضايا تثير مسائل دستورية مهمة. نتطلع إلى تقديم مرافعاتنا المكتوبة والشفهية".
وطلب محامو ترامب من المحكمة العليا التدخل لصالحه بعد الخسارة عدة مرات أمام محاكم أدنى درجة.
وكان مشرعون ديمقراطيون قد أصدروا مذكرات استدعاء للسجلات المالية لترامب في إطار تحقيقات بشأن الرئيس، والذي رفع دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة التي تمثله لمنع الإفراج عن تلك السجلات.
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