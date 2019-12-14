​​ قبل الدورة الـ51.. تعرف على أهم إصدارات معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تستعد الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لاستقبال عدد كبير من الإصدارات، التي تعكف عليها دور النشر المصرية والعربية والدولية، لتكون في متناول القارئ المصري في نهاية شهر يناير المقبل، خلال فعاليات المعرض.

وفيما يلي نستعرض أهم الإصدارات التي يمكن أن تنافس بقوة خلال الدورة المقبلة للمعرض:

- يشارك الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق في معرض الكتاب بأحدث إصداراته، التي لم تر النور حتى الآن وهو "الدخان واللهب.. عن الإبداع والاضطراب النفسى"، عن دار العين للنشر.

وعن الكتاب يقول عبدالحميد: "الدخان رمز للاكتئاب وتجلياته، أما اللهب فهو رمز للشغف والهوس والدافعية العالية للإبداع"، مشيرًا إلى أن الكتاب يتناول أحدث النظريات في مجالات الإبداع والأمراض النفسية والانتحار والإدمان والعلاج بالإبداع وغير ذلك من الموضوعات.

- فيما صدر حديثًا للقاصة والمترجمة أميرة بدوي المجموعة القصصية الجديدة "ست زوايا للصلاة"، عن دار العين للنشر والتوزيع، وهي مجموعة قصصية، تنطلق من الواقع المهمش لتجسد عالمًا أسطوريًا؛ يتشكل من الرموز الشعبية والموتيفات المهيمنة على عقول الأبطال.. أبطال مهمشون، يتحدد علاقتهم بالواقع من خلال تمثيلاتهم الانفعالية والسحرية؛ التي تدخل في دائرة المقدس بالنسبة حيث يمكن للأشياء الجامدة أن تتأنسن.

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تتكون المجموعة، التي فازت بمنحة آفاق للكتابة الإبداعية، من 12 قصة: "الديك، الإبريق، البومة، العرسة، الخضر، البرص، النعش، الولي، الكف، النداهة، الغولة، والقط".

- أما دار نهضة مصر للنشر، فقد أصدرت كتاب "أيام في بيت المحترم" من تأليف شافكي المنيري، عن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم، وهو لا يتناول سيرة ذاتية بمراحل عمرية للفنان، كما لا يتحدث عن نقد فني لمسيرته الفنية، ولكنه يتحدث عن صورته في عيون زوجته كفنان وإنسان تميز بسمة الاحترام في حياته الخاصة وحياته الفنية، ولا تتحدث شافكي المنيري عن تواريخ محددة في حياته أو مواقف معينة في عمره، ولكنها تتحدث عن أهم ملامح الشخصية، كزوجة ارتبطت بعلاقة احترام ومحبة بزوج فاجأها رحيله.

- وبعد نجاح مسلسل "ممالك النار"، تسعى عدد من دور النشر إلى إعادة طباعة بعض الكتب التاريخية التي تتناول فترة المماليك وهي الحقبة المثيرة للجدل، التي انتهت بوصول العثمانيين وغزوهم مصر وشنقهم لآخر سلطان مملوكي هو "طومانباي".

- الدار المصرية اللبنانية أعادت طباعة كتابها المهم "دولة سلاطين المماليك" الذي صدر العام الماضي، والذي وصل إلى القائمة الطويلة للشيخ زايد مؤخرًا فرع التنمية وبناء الدولة، وخلاله يصحبنا الدكتور أيمن فؤاد سيد إلى رحلة مكثفة يستعرض فيها أصول النظام المملوكي في مصر، والتاريخ السياسي لدولة سلاطين المماليك "البحرية والشراكسة" مستعرضًا الخطوط العريضة والظواهر الرئيسية لسياسات الدولة، مع تحليل أطوار هذا التاريخ.

- كما طرحت الدار المصرية اللبنانية كتابًا جديدًا لنجيب محفوظ في 3 أجزاء، يضم جميع مقالاته التي كان يكتبها بانتظام في صحيفة الأهرام، وحملت هذه الأجزاء أسماء "الدين والفلسفة والثقافة" و"العرب والعلم والتقدم" و"السياسة والمجتمع والشباب".

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