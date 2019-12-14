عاجل.. مجلس الأمن يطالب السلطات العراقية بالتحقيق في العنف ضد المتظاهرين

ووقع اليوم الجمعة إطلاق نار كثيف داخل أروقة مجلس محافظة ميسان، جنوبي العراق، مما أدى لإصابة 11من رجال الأمن بينهم ضابط في محافظة ميسان.

وأحرق المتظاهرون مكاتب حزب الدعوة، وتيار الحكمة والمجلس الأعلى، وأسفرت التظاهرات مع الأمن وفاة متظاهرعراقي، في محافظة ميسان جنوبي العراق.

هذا واجتاحت المظاهرات الغاضبة على تردي الخدمات، الجمعة، عددا من المحافظات العراقية مثل البصرة والنجف وميسان وذي قار وغيرها.

واقتحم متظاهرون عراقيون مطار النجف، وتوقفت حركة الطيران به، وكذلك مجلس محافظة النجف.