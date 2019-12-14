على أثر اغتيالات العراق.. الصدر يغلق مؤسساته لمدة عام

السبت 14 ديسمبر 2019

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليل الجمعة، إغلاق كل المؤسسات التابعة له لمدة عام كامل، في حين نجا نجل جعفر الموسوي المتحدث باسم الصدر من محاولة اغتيال تعرض لها في بغداد الجمعة.



وقال بيان صادر عن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري في النجف، إن "الصدر وجه بإغلاق كل المؤسسات التابعة للخط الصدري لمدة عام كامل".

وبحسب البيان، استثنى الصدر من قرار الإغلاق 3 مؤسسات؛ هي مرقد والده محمد الصدر وشقيقيه ومكتبه الخاص.

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وسبق إعلان مكتب الصدر إغلاق كل المؤسسات المرتبطة بالخط الصدري، إعلان صفحة صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر" على "فيسبوك" و"تويتر" منشورا بعنوان "وداعا" دون توضيح سبب ذلك.

في غضون ذلك، تعرض نجل جعفر الموسوي المتحدث باسم مقتدى الصدر لمحاولة اغتيال في بغداد أصيب على أثرها بجراح.

وقال الرائد نوري صباح، الضابط في شرطة بغداد لـ"العين الإخبارية": "تعرض نجل جعفر الموسوي المتحدث باسم الصدر لمحاولة اغتيال إثر مهاجمة مسلحين مجهولين سيارته بوابل من الرصاص في بغداد، وأسفر الهجوم عن إصابته".

واستهدفت طائرة مسيرة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الحالي منزل مقتدى الصدر بمنطقة الحنانة في محافظة النجف جنوب العراق بقنبلة، دون أن تلحق أي أضرار تذكر، وبحسب مصدر في التيار الصدري الذي يتزعمه الصدر تمكن أفراد حماية المنزل من إسقاط الطائرة.