شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الاحتجاجات المطالبة بتشكيل حكومة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

استمرت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، أمس الجمعة، لليوم الـ58 على التوالي، في عدد من المناطق في جبل لبنان وفي شرقه؛ للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ ومحاربة الفساد.

» إقفال طرق

وأقفل عدد من المتظاهرين صباح الجمعة «أوتوستراد» جل الديب «جبل لبنان»، لكن الجيش أعاد فتحه من جديد بالقوة، وأوقف عدد من المتظاهرين على خلفية إقفال «الأوتوستراد» ثم أعاد إطلاق سراحهم.

وأقفل محتجون مدخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في سرايا مدينة جونية «جبل لبنان»، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ووضعوا عند المدخل العلم اللبناني.

وفي مدينة بعلبك «شرق لبنان» اعتصم عشرات المحتجين صباح أمس، أمام فرع مصرف لبنان، ورفعوا الأعلام اللبنانية، ورددوا هتافات وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

Advertisements

» حكومة إنقاذ

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي، في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق «واتس آب» وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي «تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

وأرجأ رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم الإثنين الماضي إلى يوم الإثنين المقبل في 16 ديسمبر الجاري، بعد إعلان المرشح لتولي رئاسة الحكومة سمير الخطيب اعتذاره.