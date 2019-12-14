شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير، بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة.

وقال جونسون لأنصاره المحتفلين: «سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول 31 يناير، بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات».

من جانبه، هنّأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونسون على فوزه في الانتخابات التشريعية البريطانية، واعتبر أن ذلك سيفتح المجال لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

» دعوة للتصديق

وهنّأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوزه في الانتخابات البرلمانية، ودعا إلى التصديق بشكل سريع على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي توصّل إليه جونسون مع التكتل.

وقال ميشيل: «نتوقع في أقرب وقت ممكن تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج، ومن المهم أن تتضح الأمور في أقرب وقت ممكن».

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أهمية الحفاظ على تكافؤ الفرص في العلاقة التجارية المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

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ورفض ميشيل التعليق على ما إذا هناك إمكانية للتفاوض على اتقاق تجاري مع بريطانيا في غضون عام.

» فوز تاريخي

وفاز المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية في البرلمان البريطاني في انتخابات مبكرة، حيث حصلوا على نحو 362 من أصل 650 مقعدًا بعد فرز الأصوات في أغلبية الدوائر الانتخابية، باستثناء أربع دوائر فقط سيجري الإعلان عن نتائجها.

وحصل حزب العمال المعارض الرئيس على 203 مقاعد، بعد خسارته عشرات المقاعد لصالح المحافظين في معاقلهم التقليدية في شمال ووسط إنجلترا، حيث صوّت الكثيرون لصالح خروج بريطانيا في استفتاء عام 2016.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد بلغت نسبة التصويت الأولية لصالح حزب المحافظين نحو 43.6 بالمائة، فيما يمكن وصفها بأنها أقوى نتيجة يحققها أي حزب بريطاني منذ عقود، فيما يعتقد أن حزب العمال قد حصل على 32.3 بالمائة.

وفي أول رد فعل، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بإطلاق برنامج إصلاحي، وإجراء استفاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه لا يعتزم قيادة الحزب في أي انتخابات أخرى.