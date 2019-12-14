شكرا لقرائتكم خبر عن 100ألف انتهاك حوثي خلال 5 أعوام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي ارتكبت (98628) انتهاكاً توزعت على 18 محافظة خلال الفترة من21 سبتمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2019.

وقالت الشبكة في تقرير لها أمس (الجمعة) بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن فريقها الميداني رصد (14222) حالة قتل طالت المدنيين بينهم (618) امرأة، و(974) طفلاً.

وجاءت محافظة تعز الأولى بمعدل (3196) حالة قتل تليها عدن (1382) ثم الحديدة (1364) ومأرب (1317) ولحج (997) وعمران (723) والبيضاء (564)، الجوف (497) قتيلا، أبين بـ(456)، شبوة بـ(459)، أمانة العاصمة بـ(398) إب (376).

وجاء في المرتبة الثالثة عشرة محافظة حجة (372) قتيلا، صنعاء (312)، وصعدة (237)، وذمار (214)، وريمة (178)، ثم المحويت (57).

ورصد التقرير(646) حالة قتل نتيجة الألغام التي زرعتها المليشيا بينهم (123) طفلاً، و(157) امرأة. وسجل (33438) حالة إصابة لمدنيين منهم (2467) امرأة و(1780) طفلا.

وبلغ عدد المختطفين والمختفين قسراً من المدنيين لدى الحوثي (12636) شخصا في (20) محافظة بينهم (12636) معتقلا من المدنيين توزعوا على النحو الآتي:

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(3722) فئات عمالية و(2693) سياسيون إضافة إلى أن (1538) عسكريون، و(1338) آخرون، و(597) ناشطا و(562) طالبا. كما سجلت الشبكة اعتقال (597) تربويا، و(222) طفلاً، و(212) قبليا، و(142) إعلاميا، و(104) وعاظ وخطباء، و(54) أكاديميا.

وسجل الفريق (719) حالة تعذيب إضافة إلى (21) حالة اتخاذ دروع بشرية، و(48) حالة تصفية داخل السجون، (19) حالة وفاة بسبب الإهمال في السجون، (23) حالة وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية.

حيث رصد الفريق الميداني (27744) انتهاكا طالت الأعيان المدنية ومؤسسات أهلية ومحلات تجارية ومزارع إضافة إلى المركبات الخاصة بالمواطنين ونهب المقتنيات توزعت كالآتي

(22706) تضرر منازل المواطنين، و(110) حالات انتهاك طالت المنشآت الصناعية(478) حالة انتهاك طالت المؤسسات الأهلية، و(2082) حالة انتهاك طالت محلات تجارية.

إضافة إلى (386) منزلاً تم تفجيرها بمادة TNT كما وثق الفريق، نهب (519) مركبة، و(535) حالة انتهاك طالت مزارع المواطنيين، و(928) حالة نهب مقتنيات.

كما سجل الفريق الميداني للشبكة (954) حالة انتهاك طالت دور العبادة، ووثق (132) حالة تفجير جسور عامة.

وسجل الفريق إغلاق (9) قنوات إعلامية ونهب وإغلاق (9) صحف إخبارية، وحجب (120) موقعا إلكترونيا وقمع (60) وقفة احتجاجية، وإغلاق (18) منظمة حقوقية و(8) إذاعات مسموعة.