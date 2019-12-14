درباس: لا يوجد من نقابة المحامين طلب من الهيئات القضائية لملاحقة هادي حبيش

أكد نقيب المحامين السابق والوزير السابق ​رشيد درباس​ أنه "لا يوجد من ​نقابة المحامين​ طلب من الهيئات القضائية لملاحقة عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ وإذا كان هناك خطأ مسلكيا او قضائيا فهذا بينه وبين النقابة والتي ستقوم بالامور والاجراءات اللازمة"، مشيراً إلى أن "حبيش أكد أنه مستعد ليمثل أمام الجهات المختصة وأنه ليس فوق القانون ولكنه ليس الاول الذي يتعرض للقضاء والخطورة التي يمر بها ​لبنان​ ليس بخطأ مسلكي من محام أو خروج عن القانون".

وفي حديث تلفزيوني، رأى درباس أن "حبيش بالغ وهو غير محقّ لكن النائب العام الاستئنافي القاضية ​غادة عون​ في المقابل قالت له وقح وقالت أنت موقوف"، مؤكداً أنه "أمام الجرم المشهود تسقط حصانة النائب والمحامي لكن الجرم المشهود مدّته 24 ساعة، والجرم الآن خارج نطاق هذه المدة"، مشيراً إلى "أنني أخبرت حبيش بأنّه أخطأ واعتذاره لا يمنع الملاحقة، لكنّها الآن أصبحت تخضع لأصول أخرى يتحدث عنها النائب العام التمييزي والعقوبة لا تصدر عن الشعب بل عن ​القضاء​".