السفارة الكويتية لدى بغداد تدعو مواطنيها لمغادرة العراق فوراً

طلبت سفارة الكویت لدى بغداد من مواطنیها الكویتیین "عدم السفر الى العراق في الوقت الراھن"، داعية الموجودين في العراق إلى المغادرة فوراً وذلك حفاظا على امنھم وسلامتھم في ظل الاوضاع التي یشھدھا العراق حالیا".
واكدت "ضرورة التقید والالتزام بالقوانین المعمول بھا في العراق والتي تحظر القنص في عموم الاراضي العراقیة منوهة بأن مخالف تلك القوانین یقع تحت طائلة العقوبات التي تصل الى السجن"، معربةً عن "أملها بأن یعم الامن والاستقرار في ربوع العراق الشقیق".
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