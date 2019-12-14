الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف مواقع لقوات حكومة الوفاق

أعلن "​الجيش الوطني​ الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ عن "استهداف مواقع ​عسكري​ة في ​مصراتة​ شمال غرب ​ليبيا​"، مؤكدا "رصد وصول دعم عسكري تركي إلى ​القوات​ الموجودة في المدينة". وفي بيان له، أكد الجيش "تلقيه معلومات استخباراتية متواترة حول شحن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمدرعات والمعدات العسكرية المتنوعة من عدة منافذ تركية بحرية وجوية، إلى المنافذ البحرية والجوية التي تسيطر عليها مليشيات ​حكومة​ الوفاق الإرهابية".

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