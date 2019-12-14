خارجية اميركا: نؤيد حق الجزائريين بالتعبير عن آرائهم بشكل سلمي

اعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الاميركية​ مورغن أورتيغاس، ان "​الولايات المتحدة​ تؤيد حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"، مرحبةً بـ"إجراء ​الانتخابات الرئاسية​ التي أفرزت ​عبد المجيد تبون​ رئيسا للبلاد"، متطلعة الى "العمل مع الرئيس المنتخب لتعزيز ​الأمن​ والازدهار في المنطقة".

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