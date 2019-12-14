آبي أحمد يعلن حصول بلاده على قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي

اعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​إثيوبيا​ ستحصل على 3 مليارات ​دولار​ من ​البنك الدولي​ لتدعيم إصلاحات في اقتصادها"، مشيراً الى ان "الأموال سَتُوجه إلى إصلاحات هيكلية وقطاعية تستهدف ​الاقتصاد​ الكلي"، مؤكداً ان "دعم ​الإمارات العربية المتحدة​ و​المملكة العربية السعودية​ يحظى بتقدير كبير".

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