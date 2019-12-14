غريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، من "خطورة انهيار اتفاق ​الرياض​ الموقع بين ​الحكومة اليمنية​ والمجلس الانتقالي الجنوبي"، موضحاً ان "الاتفاق يمنح الوقت، ولكن اذا انهار فستكون ضربة مدمرة لليمن".

وفي حديث له، اكد غريفيث "وجود مصلحة لدى كل من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيقها، ربما ليس في جميع جوانبها، ولكن بما فيه الكفاية للسماح لنا في عملية ​الأمم المتحدة​ بالتوسط لإنهاء الصراع الشامل"، مذكراً أن "كل الاتفاقيات بصيغتها المكتوبة توفر عندما يتم التفاوضُ عليها ونشرُها، خطوطا زمنية واضحة جدا لتحقيق النقطة "أ" أو "باء" أو "جيم"، وفي ​الحياة​ الواقعية لا تسير الأمور تماما وفقا للخطة"، مشدداً على انه "من المبكر بعض الشيء القول إن هذه الاتفاقية لا تسير على ما يرام"، ولكنها لا تسير وفقاً لتلك الخطط".