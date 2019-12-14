رئيس وزراء باكستان يزور السعودية للتوسط بين المملكة وإيران

اعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، في مؤتمر صحفي، ان "رئيس وزراء باكستان عمران خان سيزور السعودية لإجراء محادثات مع قيادة البلاد في إطار مواصلة جهود الوساطة لخفض التوتر بين المملكة وإيران".
هذا وبدأت باكستان جهودها للتوسط بين طهران والرياض بعد الهجوم على منشأتين حيوتين لشركة "أرامكو" النفطية في السعودية في 14 ايلول الماضي، وأعلن خان في حينه أن هذه الوساطة طلبها كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
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