رئيس وزراء باكستان يزور السعودية للتوسط بين المملكة وإيران

اعلن المتحدث باسم الخارجية ال​باكستان​ية محمد فيصل، في مؤتمر صحفي، ان "رئيس وزراء باكستان ​عمران خان​ سيزور ​السعودية​ لإجراء محادثات مع قيادة البلاد في إطار مواصلة جهود الوساطة لخفض التوتر بين المملكة وإيران".

هذا وبدأت باكستان جهودها للتوسط بين ​طهران​ و​الرياض​ بعد الهجوم على منشأتين حيوتين لشركة "​أرامكو​" النفطية في السعودية في 14 ايلول الماضي، وأعلن خان في حينه أن هذه الوساطة طلبها كل من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.