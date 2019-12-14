وزير الدفاع الاميركي يندد بالطفيليين داخل حلف الاطلسي

دافع وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر عن زيادة الإنفاق العسكري التي يطالب بها الرئيس دونالد ترامب حلفاء الولايات المتحدة، مؤكدًا أن "حلف الاطلسي لا يستطيع تحمل تكاليف الدول الطفيلية".
وراى اسبر ان "معظم الدول تعتبر الولايات المتحدة أفضل شريك للأمن العالمي، ليس فقط بسبب تفوق قدراتنا العسكرية ومعداتنا، ولكن أيضا بسبب القيم التي ندافع عنها"، مؤكدا ان "تحالفاتنا لا تستند إلى معاملات تجارية، إنما إلى الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرغبة في الدفاع عنها".
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