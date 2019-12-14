ماكرون يدعو السلطات الجزائرية إلى حوار مع الشعب

دعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ السلطات الجزائرية لبدء حوار مع الشعب الجزائري بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد . وخلال ​مؤتمر​ صحافي في ​بروكسل​ لفت ماكرون الى انه "أخذت علمًا بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في ​الانتخابات الرئاسية​ الجزائرية من الجولة الأولى"، مشدداً على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".

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