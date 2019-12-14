تبون: أدعو المواطنين إلى التكافل من أجل المساهمة في بناء البلد

أعرب الرئيس ​الجزائر​ي الجديد ​عبد المجيد تبون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "شكره لجميع الجزائريين"، داعيا "مواطنيه إلى التكافل من أجل المساهمة في بناء البلد".

يذكر أن "​السلطة​ الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" كانت قد أعلنت عن فوز تبون برئاسة البلاد من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في ​الانتخابات​ التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.