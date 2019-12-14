تبون: أدعو المواطنين إلى التكافل من أجل المساهمة في بناء البلد

أعرب الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "شكره لجميع الجزائريين"، داعيا "مواطنيه إلى التكافل من أجل المساهمة في بناء البلد".
يذكر أن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" كانت قد أعلنت عن فوز تبون برئاسة البلاد من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.83%.
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