اعرب ​مجلس الأمن الدولي​ عن قلقه إزاء استمرار ​العنف​ والقتل والاعتقال بحق ​المتظاهرين​ العزل في ​العراق​، مطالبا السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استمرار العنف بحق المتظاهرين في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.