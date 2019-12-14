مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استمرار العنف بحق المتظاهرين في العراق

اعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء استمرار العنف والقتل والاعتقال بحق المتظاهرين العزل في العراق، مطالبا السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأنها.
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