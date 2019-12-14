النشرة: الطرقات المقطوعة في عدد من المناطق اللبنانية بعد منتصف الليل

افادت ​غرفة التحكم المروري​ للنشرة بأن الطرقات التي لا تزال مقطوعة حتى ​الساعة​ هي ​اوتوستراد الجية​ بالاتجاهين ، وطرقات ​سعدنايل​ و​تعلبايا​ ومفرق ​المرج​ و​الروضة​ وغزة في ​منطقة البقاع​.

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