شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا صالح بعد جلوسها بجوار الرئيس بافتتاح مسرح المنتدى: الشباب قوة أى وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشباب هم قوة أى وطن، أما الإصلاح الحقيقى يبدأ من قوة الإيمان وسواعد الشعب، هذا حال الدولة المصرية، التى تعمل جاهدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال سواعد شبابها، ومن منطلق ذلك أطلقت النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، ومن بين الوجوه المصرية اختيرت هذه الفتاة لتجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى فى افتتاح مسرح شباب العالم.

ولم يكن اختيارها عشوائيًا فهى تؤمن ببلادها فوجدت البلاد تدفعها للأمام، أنها ياسمينا صالح مُعيدة في الجامعة الألمانية بالقاهرة، تدرس مادة تصميم جرافيك.

قالت ياسمينا: "تشرفت بالجلوس بجوار السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة لعام 2019، الذي يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، كما أن مشاركتنا في هذا المنتدى ينبع من المشاركة الشبابية؛ نتيجة مشاركتها في مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بعد نجاحه في مدينة الأقصر".

وأشارت ياسمينا في تصريحات خاصة إلى أن المشاركة الحقيقية تأتى لما ينبع من داخلهم لأهمية التغيير الذى تشهده مصر حاليًا؛ لأن الشباب جزء لا يتجزأ من الوطن المصري، قائلة: "إحنا حاسيين بالتغيير ده، خاصة في عملنا بمشروع الهوية البصرية بالمدينة".

وأكدت امتنانها بالجلوس بجوار حرم رئيس الجمهورية، واصفة ذلك بأنه: "شعور جميل للغاية"، مشيرة إلى أنه المرة الثانية التي تشارك فيها في منتدى شباب العالم، قائلة: "فخورة بوجود مثل هذا الحدث في مصر بلدي ووطني، لأنه منتدى رائع وكبير جدًا".

وكان تحت شعار "فنون .. إحياء الانسانية"، أعلن الافتتاح الرسمى لمسرح شباب العالم على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة حرمه.

وبدأت الاحتفالية بأغنية للفنانة المصرية "رولا زكى"، التى تجيد الغناء بـ14 لغة، واشتهرت بعملها النسخ العربية لأشهر الاغانى العالمية، ولقبت بصوت الحب والسلام.

ثم تم تقديم معايشة لحفل غنائى للفنانة الراحلة "كوكب الشرق أم كلثوم"، وعرض لفيلم تسجيلى عن كوكب الشرق، تناول حياتها وأهم ما قدمته من أغانى، فضلاً عن ما قيل عنها فى الاعلام الدولى، وعرض لاهم حفلاتها فى العواصم العالمية خاصة فى العاصمة الفرنسية باريس، وتلاها عرض "هيلوجرام" لأغنية "أنت عمرى" لأم كلثوم، كلمات أحمد كامل، والحان محمد عبد الوهاب.

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وشهد عرض الهيلوجرام تفاعل كبير من الشباب المشاركين فى افتتاح المسرح، حيث تعالت صيحات الاعجاب خاصة من الشباب الافارقة والاجانب، الذين تفاعلوا مع الاغنية.

وشهد الحفل عرض للفنان الايطالى فاتمير مورا، المتخصص بالرسم بالرمال، حيث قدم عرضاً لتميمة منتدى شباب العالم، مصر ملتقى الحضارات، "الفرعونى والرومانى وافريقى اورومتوسطى، واغريقى، وقبطى اسلامى، وعربى".

كما قدم الثنائى "ويلى وفرونيكا" أغنية، ثم الفرقة المصرية "حورس باند" عرض موسيقى باستخدام الفلوت والعود، وتلاها عرض للفنانه ماريسا هاماموتو، وبيوتر الذى يعانى من عجز فى قدمه، لكنه تعلم الرقص وهو على الكرسى المتحرك، حيث ابدع الاثنان فى استخدام الرقص كوسيلة للإندماج خاصة للاشخاص الذين عانوا من اعاقة.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها، كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.