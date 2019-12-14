شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تميم تواجد فى جلسة لدفع رشاوى لتنظيم مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، تواصل فضيحة النظام القطرى في دفع رشاوى إلى مسئولين داخل الاتحاد الدولى لكرة القدم من أجل الحصول على حق استضافة مونديال 2022 في قطر.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن صحيفة "ذا نيويورك تايمز"، كشفها تفاصيل جديدة فى قضية الفساد الكبرى فى منح كأس العالم 2022 لقطر، مشيرا إلى تورط ميشيل بلاتيني فى الحصول على رشاوى لمنح البطولة للدوحة بعد عدة اجتماعات مريبة حضرها كل من نيكولاس ساركوزي ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى.

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وأشار موقع قطريليكس إلى أن تلك التحقيقات كشفت أن الاتهامات موجهة إلى أكثر من نصف أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا البالغ عددهم 22 عضواً بالفساد، وبعضهم يحاكم أو حكم عليه بالفعل منذ ذلك الحين، موضحا أن نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا في ذلك الوقت، واثنين من مساعديه المقربين تناولوا مأدبة غداء مع ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق لكرة القدم الأوروبية وصاحب الصوت المؤثر فى اختيار أماكن كأس العالم، ورئيس الوزراء حمد بن جاسم فى ذلك الوقت.

واستطرت الموقع التابع للمعارضة القطرية: يدعى بلاتينى أنه شعر بالصدمة لرؤية تميم بن حمد آل ثانى حينها، وقد حضر فقط لإبلاغ ساركوزي بأنه قرر اختيار قطر لاستضافة بطولة كرة القدم، حيث تم استجواب بلاتيني مرتين من قِبَل السلطات الفرنسية، وفى الآونة الأخيرة احتُجز في يونيو، مع مساعدى ساركوزي الذين كانوا متواجدين في حفل الغداء.

ولفت موقع قطريليكس إلى أنه تم إلقاء الضوء على القضية مؤخرا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تضمنت وثيقة الفيفا، التى فرضت حظرًا على حياة الرئيس السابق لكرة القدم البرازيلية، شهادة شهود من عام 2018 تفيد بأن ثلاثة من مواطنى أمريكا الجنوبية حصلوا على مبالغ كبيرة مقابل أصواتهم.