​​​ للمعلمين.. "التعليم" تدشن تطبيقًا إلكترونيًا لكشف العجز والزيادة في الحصص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التطبيق الإلكتروني الخاص "الجدول المدرسي"، لتوضيح العجز والزيادة بالحصص الدراسية، وصرف بدلات المعلمين الإضافية.

وأعلنت الوزارة، صرف بدلات للمعلمين بواقع ١٥ جنيهًا عن كل حصة من الحصص الإضافية للمعلمين (فوق النصاب) لمن يرغب بواقع ٣ حصص إضافية، إضافة إلى صرف ٢٠٠ جنيه بدل اغتراب للمعلمين الذين يعملون خارج إداراتهم التعليمية، كجزء من استراتيجية الوزارة لحل مشكلة عجز المعلمين التي سبق وأعلن عنها، إلى جانب تعيين ١٢٠ ألف معلم جديد وفق آليات التكليف الجديدة، التي تنفذها الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية للتوظيف.

وأضافت الوزارة، أن التطبيق يسهل البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرارين الوزاريين 308 و309 لسنة 2019 الخاصين بالتقدم للوظائف القيادية بالمديريات وندب المعلمين، إلى العمل بالوزارة أو الأكاديمية المهنية للمعلمين أو أي جهات تابعة.

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وأعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، صرف بدلات للمعلمين أصحاب الحصص الإضافية والمغتربين داخليًا، فور الانتهاء من تطبيق البرنامج الإلكتروني للإدارة المدرسية.

للدخول على الرابط والتسجيل:

http://student.moe.gov.eg/new/schedule_pass.aspx

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