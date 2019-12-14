ضبط أدوية مؤثرة على الصحة النفسية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، كمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مجهولة المصدر خلال حملة شنتها على الصيدليات.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن ضبط 12 صنف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون فواتير، عبارة عن "450 قرص، 7 أمبولات" ممنوع تداولها بالصيدليات العامة دون وجود فواتير.

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كما جرى ضبط 152 صنف مجهول المصدر والتركيب، بكمية "50 علبة أقراص، 3638 قرص، 2 شريط" جميعها ممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

كما جرى خلال الحملة ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي عبارة عن خمس أمبولات ممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وضبط أدوية خاصة بالمستشفيات.

جرى تحريز المضبوطات، وحررت محاضر بالمخالفات.