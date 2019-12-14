أب يترك رضيعته داخل المستشفى ويفر هاربًا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

ترك أب رضعيته، داخل مستشفى خاص، ببني سويف، ولاذ بالفرار، جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6650 إداري قسم بنى سويف بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين أن الرضيعة عمرها 12 ساعة، وبقدمها أسورة بلاستيكية مدون عليها اسم الأم، وتدعى "ز .س.س" والطبيب المعالج.

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بتكثيف البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة بالمستشفى، تبين أن الأب يدعى "بدوي.م" 30 عامًا، سائق، مقيم مركز الواسطي، وأنه أقام علاقة غير شرعية مع والدة الطفلة، وحملت منه سفاحًا.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه جهود البحث، أقر بصحتها، واعترف أنه ارتبط بعلاقة غير شرعية مع والدة الطفلة منذ 4 سنوات، حتى أنجبت الطفلة المعثور عليها، وأنه تركها بالمستشفى وفر هاربا خوفًا من افتضاح أمرهما.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.