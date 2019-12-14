عرض مسرحية "ولاد البلد" بالمنيا لمواجهة الأفكار المتطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الجمعة، العرض المسرحي "ولاد البلد"، بمدرسة صفط اللبن الابتدائية التابعة لمجلس قروي البرجاية بمركز المنيا، ضمن خطة عروض المسرح لمواجهة العنف والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة.

وقال مصطفى مرسي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية، إن العرض تناول عدة قضايا منها "تعويم الجنيه، والفساد، وقانون الخدمة المدنية، وتهجير الأقباط، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود".

العرض من إخراج محمد الشرقاوي، وبطولة نخبة من الشباب هم "محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن".