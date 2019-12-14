الجزائر ستشهد لأوّل مرّةٍ دورًا ثانٍ في الرئاسيّات، وظهر اليوم الإعلان عن النتائج الأوليّة

ستشهد الجزائر لأول مرة في التاريخ التوجه إلى دور ثان من الإنتخابات الرئاسية، وهذا حسب الإحصائيات الأولية.

وتشير الأرقام والنتائج الأولية إلى فشل المترشحين في الحصول على الأغلبية في الدور الأول من الرئاسيات.

ومن المقرر أن يتم إجراء الدور الثاني خلال الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2019 و6 جانفي المقبل.

كشف محمد شرفي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن 9 ملايين و672 ألف مسجل شارك في الإنتخابات الرئاسية، بنسبة 41.14 بالمائة.

وقال شرفي أن أكبر النسب سجلت بالجهتين الغربية والجنوبية للهضاب العليا.

وقال أن مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج 914 ألف 308 مسجل، بنسبة مشاركة بلغت 8.69 بالمائة.

حيث سجلت منطقة أسيا وعاصمتها ابو ظبي 17.96 بالمائة منطقة إفريقيا عاصمتها تونس، 18.65 بالمائة، أمريكا 3.20 بالمائة

نسب التصويت في فرنسا متفاوتة حيث سجلت باريس4.49 بالمائة.

وقال شرفي أنه تم تسجيل بعض التجاوزات في بعض الولايات، لكنها لم تعرقل مسار العملية الانتخابية .

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وكشف شرفي أن النتائج الأولية للرئاسيات يسعلن عنها يوم غدا الجمعة بعد الساعة الثالثة زوالا.

وسجلت نسبة مشاركة بين أكثر من 60 بالمائة و 50 بالمائة:

درار 61.24 بالمائة

لأغواط 66.48 بالمائة

شار 56.20 بالمائة

سيدي بلعباس 53.43 بالمائة

معسكر 51.24 بالمائة

لبيض 60.61 بالمائة

إليزي 54.76 بالمائة

لطارف 52.35 بالمائة

ندوف 64.14 بالمائة

عين تموشنت 54.34 بالمائة.

*المصدر | تلفزيون" النهار" الجزائري