المستشار الثقافي لدى السعودية يتفقد مدارس مسار المنهج المصري بالرياض



زار الدكتور أشرف العزازي المستشار الثقافي المصري ورئيس البعثة التعليمية بسفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية مدرسة دار الصفوة بالرياض قسم المسار المصري التي حصلت على ترخيص تدريس المنهج المصري 2019 .

وكان في استقباله قيادات المدارس الأستاذ الدكتور مبارك آل فاران مالك المدارس والمشرف العام عليها والأستاذ سعد الشاذلي المشرف الاكاديمي للمدارس والأستاذ عبدالتواب الربعي المشرف التعليمي على المدارس و الأستاذ حامد السعيد مشرف

على مسار المنهج المصري بالمدارس وقيادات الأقسام بالمدارس.حيث تفقد العزازي مباني المدارس المجهزة للعملية التعليمية والمعامل المتخصصة التي تمثل اهمية كبيرة وضرورة من ضروريات العملية التعليمية الناجحة، والتقى بقيادات المدرسة واطلع على الموضوعات المختلفة التي تخص العملية التعليمة.

وشدد على دور التعليم في غرث حب الوطن وربط الطالب المغترب بوطنه الام والعمل على تنمية

حب انتمائه لبلده الغالية مصر كما تفقد الفصول الدراسية ، و اطلاع على المستوى الأكاديمي للطلاب وسعد برقى المستوى التعليمي.وفى نهاية الزيارة أثنى المستشار الثقافي المصري علي الجهد المبذول من المدرسة متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح ، وأشاد بالمستوي التعليمي لهؤلاء الطلاب.كما عبر عن مدى شعوره بالفخر عند رؤية علم مصر و سماع السلام الوطني المصري خاصة بصرح تعليمي سعودي يُدرس به المنهج المصري خارج أرض الوطن . كما أشاد بدور المعلمين المصريين العاملين بالمدارس وشكر القامات السعودية المشرفة على هذا الصرح التعليمي.