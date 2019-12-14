ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية

والتقت السفيرة خلال الزيارة بقيادة القاعدة الأميركية، مجددةً إدانتها لهذا الهجوم المروّع، كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه.
ورأت أوساط أميركية في الزيارة تعزيزًا لتعاون المملكة الكامل مع السلطات الأميركية في التحقيق بالحادث الذي أدى إلى سقوط 3 قتلى، وكذلك سقوط الجاني محمد الشمراني.
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