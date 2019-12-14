زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أمس، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأميركية في التحقيق بهذا الحادث. والتقت السفيرة خلال الزيارة بقيادة القاعدة الأميركية، مجددةً إدانتها لهذا الهجوم المروّع، كما تعهدت بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أي مساعدة ممكنة لتسريعه. ورأت أوساط أميركية في الزيارة تعزيزًا لتعاون المملكة الكامل مع السلطات الأميركية في التحقيق بالحادث الذي أدى إلى سقوط 3 قتلى، وكذلك سقوط الجاني محمد الشمراني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريما بنت بندر تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.