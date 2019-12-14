آشر: 17 ألف بريطاني حصلوا على التأشيرة السياحية

أشاد قنصل عام بريطانيا بجدة، المندوب الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي سيف الدين آشر، بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، من حراك تطويري وتسارع تنموي وتعامل تقني في شتى المجالات، وعدّه دليلا واضحا على اتساع رؤية قيادتها الرشيدة وحكمتها وحنكتها، وحرصها على العمل نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقي والازدهار.

وأكد، عقب لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا، طارق عنقاوي، في مكة المكرمة، أن التطبيق العملي والتقني والخدمي عالي المستوى من جميع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج، والذي نُفّذ خلال موسم حج عام 1440، وأسهم في تحقيق نجاح لا يوصف لجميع أعمال الموسم، يترجم واقعيّا حرص ولاة الأمر في هذه البلاد على شمل الحجاج بكريم الرعاية وحسن الاهتمام.

تأشيرة

كشف آشر أن التأشيرة السياحية التي وفّرتها المملكة للعالم وجدت إقبالا كبيرا من البريطانيين، إذ بلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن أكثر من 17 ألف بريطاني، مقدرا في الوقت ذاته ما يلقاه المعتمرون والحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم، من عناية فائقة واهتمام بالغ من حكومة وشعب المملكة، وما يقدم لهم من تسهيلات وإمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.