تدشين مشروع الحقيبة الشتوية في 11 محافظة يمنية

ووجه وكيل محافظة لحج صلاح الداؤودي الشكر للمملكة ممثلةً بالمركز على دعمها المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء.
وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح من جانبه إن مشروع الحقيبة الشتوية يستهدف بمأرب 2300 أسرة نازحة من محافظات مأرب وصنعاء والجوف والبيضاء، مشيرا إلى أن المحافظة يقطنها حاليا قرابة 3 ملايين نازح يتوزعون على مراكز الإيواء ويحتاجون إلى تخفيف معاناتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وأوضح مدير الفريق الميداني لمشروع الحقيبة الشتوية سالم بامسلم أن المشروع يتضمن توزيع 67600 قطعة، لكل أسرة 11 قطعة، تشمل البطانيات وسترات الأولاد والبنات وملابس النوم (البيجاما) الرجالية والنسائية وقبعات الأطفال.
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