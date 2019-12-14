كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات عراقية لرفض ترشح "شياع" السوداني لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج متظاهرو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، مساء الجمعة، لرفض ترشح محمد شياع السوداني لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرين ذلك استخفافاً بمطالب الشارع العراقي وحراكه المستمر منذ شهرين.

وجاء ذلك بعدما قدم السوداني استقالته في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً "أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، ومن كتلة ائتلاف دولة القانون، كما أني لست مرشحاً عن أي حزب"، موضحاً أن انتماءه "عراقي أولاً" بحسب تعبيره.