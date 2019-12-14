فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد مهمة أونروا

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، تمديد مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لـ 3 أعوام أخرى.

واعتبر عباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القرار الذي صدر بأغلبية 169 صوتاً وامتناع 9 عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز.

وقال إن "حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة".

وشكر عباس باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان مسئولون فلسطينيون اتهموا الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالسعي إلى إنهاء عمل أونروا بغرض تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، التي تتولى الوكالة الدولية تقديم الخدمات الأساسية في المخيمات المتوزعة بين غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

ومددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حتى 30 يونيو 2023 تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تواجه تشكيكاً بعملها منذ عامين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووافقت 169 دولة على قرار بشأن التمديد مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 9 دول عن التصويت، وينتهي تفويض الوكالة لمدة 3 سنوات في يونيو 2020.

ويحض القرار الذي صدر اليوم، جميع المانحين على مواصلة تكثيف جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وخصوصاً في الأراضي الفلسطينية.