كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد مهمة أونروا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال إن "حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة، دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائياً وفق قرارات الأمم المتحدة".
وشكر عباس باسم الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، الدول التي صوتت لصالح القرار، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وفق قرارات الشرعية الدولية للوصول إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان مسئولون فلسطينيون اتهموا الإدارة الأمريكية وإسرائيل بالسعي إلى إنهاء عمل أونروا بغرض تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، التي تتولى الوكالة الدولية تقديم الخدمات الأساسية في المخيمات المتوزعة بين غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.
ويحض القرار الذي صدر اليوم، جميع المانحين على مواصلة تكثيف جهودهم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، وسط تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وخصوصاً في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي التمديد للوكالة وسط صعوبات الميزانية منذ أن أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار في عام 2018، وعندما اضطر مديرها للاستقالة مطلع نوفمبر الماضي بعد اتهامه بإساءة استخدام السلطة.