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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا: جماعة مسلحة تقتل أربع رهائن من مجموعة موظفي الإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:22 م
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وكالات
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قامت جماعة مسلحة بنيجريا، اليوم الجمعة، بقتل أربع رهائن من مجموعة موظفي الإغاثة بشمال شرق نيجيريا المخطوفين، في يوليو.
وأضافت منظمة مساعدات دولية، الجمعة، أن العمل ضد الجوع أنها "تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة".
وخطفت الجماعة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك بمنطقة شمال شرق نيجيريا حيث ينشط إرهابيون.
وبوكو حرام هي الجماعة الإرهابية الأكثر شنا للهجمات في هذه المنطقة حيث تسببت هجماتها في قتل الالاف من المدنيين والعسكريين
وأدت الهجمات المسلحة التي تشنها بوكو حرام منذ نحو 10 سنوات في نيجيريا إلى مقتل قرابة 30 ألف شخص وفرار أكثر من مليونين من ديارهم.
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