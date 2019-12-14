أكادير.. الدرك يفكك عصابة تروج المخدرات ضمن أفرادها فتاة

تمكنت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي بيوكرى، مساء أمس الخميس، من تفكيك عصابة لترويج الممنوعات، من بين أفرادها فتاة عشرينية، في دوار “كوحايز” ضواحي أكادير.

وحسب مصادر محلية، فإن 5 أشخاص، ضمنهم فتاة، ينشطون في ترويج المخدرات، تم توقيفهم بعد أن نصبت لهم عناصر الدرك الملكي كمينا محكما.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تفكيك العصابة مكنت من حجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا، إلى جانب مبالغ مالية مهمة، مشيرة إلى أن الموقفين كانوا يشكلون موضوع أزيد من 40 مذكرة بحث.

ووضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة في انتظار عرضهم على أنظار العدالة.